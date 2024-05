Gdzie jesteś? Kampania społeczna rusza w Dniu Dziecka Zaginionego 25 maja

Dnia 27 maja 2023 roku około godziny 3.50 nad ranem Krzysztof opuścił miejsce zamieszkania nic nikomu nie mówiąc. Nie zostawił nam żadnej wiadomości. Od tamtej pory nie nawiązał żadnego kontaktu z rodziną ani przyjaciółmi, a jego telefon pozostaje nieaktywny. Na chwilę obecną zostało ustalone, że dojechał do Warszawy. Ostatni raz widziany na moście Gdańskim przed 6:00 rano. Krzysztof, nie sprawiał nigdy problemów wychowawczych i jest bardzo związany emocjonalnie ze swoją rodziną, Jesteśmy zrozpaczeni, ale nie tracimy nadziei, że żyje. Krzysiek to wysoki ciemny blondyn, z bujną czupryną, ma niebieskie oczy, nosi stały aparat ortodontyczny na zębach.

Zaginięcia dzieci mają dwa oblicza – zaginionego dziecka i poszukującej rodziny, rozpływającej się w systemie, który nie pomaga. Celem naszej kampanii „Gdzie jesteś” jest wsparcie poszukujących, którzy potrzebują sił, by się nie poddawać, wciąż wierzyć i walczyć - podkreślają organizatorzy. - Bardzo zależy nam na tym, aby o kampanii było głośno. Chcemy dotrzeć do rodzin w podobnej sytuacji, aby zapewnić im wsparcie.

Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego - 25 maja Każdego roku w dniu 25 maja na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego. To szczególna data, która ma przypominać o trwale zaginionych dzieciach i nastolatkach, a także o trudnej sytuacji, w której znaleźli się ich najbliżsi. Podobnie jak w latach poprzednich, również w tym roku w tę międzynarodową kampanię włączyło się Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji we współpracy z Fundacją ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. Patronat nad wydarzeniem objęła Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak. Niezapominajka Symbolem tego dnia jest kwiat niezapominajki, a co za tym idzie, kolor niebieski. W sobotę, dnia 25 maja Warszawa rozświetli się na niebiesko, a już dzień wcześniej na ekranach w autobusach, w metrze oraz na zewnętrznych ekranach w przestrzeni miejskiej pojawią się grafiki z numerem 116 000 - Telefonem w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka oraz kwiatami niezapominajki.

Poszukiwania osób zaginionych a w szczególności dzieci, to jedno z priorytetowych zadań policji, formacji, dla której najważniejsze wyzwanie stanowi ochrona życia i zdrowia ludzi. – podkreśla Dyrektor Biura Kryminalnego KGP insp. Michał Białęcki. - Biorąc pod uwagę skalę zjawiska zaginięć osób w Polsce, których w ostatnich latach odnotowujemy kilkanaście tysięcy rocznie, nie sposób nie mówić o sprawach zaginięć, które pomimo zastosowania wszelkich dostępnych sił i środków, do dziś nie znalazły swojego finału. Najtrudniej wspominać o tych, które dotyczą najmłodszej grupy zaginionych - dzieci i nastolatków. Przygotowana przez nas kampania to nie tylko gest solidarności z ich rodzinami, ale także zapewnienie, że pomimo upływu czasu, wciąż szukamy nowych informacji i metod, które pozwolą na rozwiązanie każdej z tych spraw i złagodzenie straty, z jaką się mierzą.

Statystyki jednoznacznie pokazują, że problem zaginięć dzieci nie jest wcale zjawiskiem marginalnym. Dotyka on wielu rodzin w Polsce w sposób realny. W związku z tym wrażliwość społeczna na tę kwestię jest niezwykle istotna, a dostęp do szybkiej i skutecznej pomocy może mieć kluczowe znaczenie w odnalezieniu dziecka oraz złagodzeniu cierpienia jego najbliższych. Dlatego też wszelkiego rodzaju kampanie i działania informacyjne, które podkreślają wagę tego problemu i wskazują możliwości pomocy dla rodzin dzieci zaginionych, są dla mnie szczególnie ważne – mówi Monika Horna-Cieślak, Rzeczniczka Praw Dziecka.

Każdy rodzic zna to uczucie paraliżującego strachu o dziecko. Nie do wyobrażenia są zatem emocje, jakie towarzyszą rodzinom zaginionych dzieci, którzy, często przez całe lata, nie mają informacji na ich temat – mówi Prezes Fundacji ITAKA, Anna Jurkiewicz – Poza naszą codzienną pracą, czyli wsparciem w poszukiwaniach, służymy wsparciem emocjonalnym rodzicom zaginionych dzieci, także w tym dniu. Okazujemy im nasz szacunek i solidaryzujemy się z nimi w ich smutku. Chcemy, żeby świat pamiętał o dzieciach, które nie wróciły do domu i o tym, że ich bliscy wciąż na nich czekają.

Każdego roku w Polsce zgłaszanych jest około 2 tys. zaginięć osób małoletnich (źródło:Dane KGP za okres ostatnich pięciu lat 2019-2022). Znacząca większość z nich odnajduje się już w pierwszej, czy drugiej dobie od zgłoszenia zaginięcia. Za każdym razem taka sytuacja to niewyobrażalny stres zarówno dla samego dziecka, jak i dla jego bliskich. Zdarza się, że pomimo zaangażowania wszelkich możliwych sił, środków i metod, los zaginionego dziecka pozostaje nieznany. Jego bliscy żyją w stanie permanentnego zawieszenia, nie znając odpowiedzi na wiele pytań, zastanawiając się, czy dziecko żyje i czy jest szczęśliwe. Kampania ma na celu uwrażliwienie społeczeństwa na szczególny problem, jakim jest zaginięcie dziecka, a także podjęcie dyskusji o tym, co wspólnie możemy zrobić, aby takich spraw w policyjnych statystykach było jak najmniej.

25 maja to data nieprzypadkowa. Tego dnia w 1979 roku 6-letni Etan Kalil Patz wyszedł z domu na Dolnym Manhattanie w Nowym Jorku, aby po raz pierwszy samemu pójść do szkoły. Niestety, chłopiec nigdy nie dotarł nawet na autobusowy przystanek, z którego miał wyruszyć w dalszą drogę. Poszukiwania rozpoczęto niemal natychmiast. W pomoc zaangażowano nie tylko służby, ale też lokalną społeczność. Wizerunek chłopca pojawił się na pierwszych stronach gazet, w wiadomościach telewizyjnych, licznie rozlepianych plakatach, a nawet na kartonach z mlekiem. Liczono, że im więcej osób usłyszy o sprawie, tym szybciej chłopiec się odnajdzie. W 1983 roku, ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych – Ronald Reagan ustanowił 25 maja Dniem Dziecka Zaginionego, a od 2001 roku, dzięki zaangażowaniu federacji Global Missing Children Network, Missing Children Europe oraz Komisji Europejskiej został on oficjalnie uznany za Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego. Ma przypominać o zaginionych dzieciach, ale również uwrażliwiać na sytuację ich najbliższych – przede wszystkim rodziców, którzy latami codziennie zadają sobie pytanie: co się stało z ich dzieckiem? Nigdy nie zapominają i nie tracą nadziei na szczęśliwe zakończenie sprawy – powrót dziecka do domu. Stąd symbol Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego, jakim jest niezapominajka.