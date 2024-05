Gdy sąsiad pisze do sąsiada i umieszcza list na klatce schodowej. Takie korespondencje są coraz bardziej popularne ZDJĘCIA 24.05.2024

Listy od sąsiadów do sąsiadów

To stosunkowo nowe zjawisko, które coraz częściej gości i pojawia się w blokach, kamienicach, wieżowcach i apartamentowcach - rodzaj zabudowy nie ma znaczenia. Listy pojawiają się wszędzie. A czego dotyczą?

Tematyka korespondencji jest bardzo różna. Nie da się jednak nie dostrzec, że w wielu przypadkach chodzi o sprawy damsko - męskie. Jednym przeszkadza to, że sąsiedzi zbyt głośno lub o niewłaściwej porze oddają się miłosnym uciechom. Innym razem ktoś ma dosyć kulinarnych popisów sąsiada/sąsiadki i nocnego gotowania bardzo aromatycznych potraw.

Oczywiście nie brakuje również uszczypliwości skierowanych do właścicieli czworonogów, by ci sprzątali po swoich pupilach.

Sami lokatorzy nie mają nic przeciwko takim korespondencjom. Zapytaliśmy o zdanie kilka przypadkowych osób. Oto co powiedziały:

Nie mam nic przeciwko temu, w końcu jakoś trzeba sobie przekazywać informacje. U nas od casu do czasu ktoś wywiesza taki list - ogłoszenie. Nikomu to nie przeszkadza - mówi Dagmara Wiśniewska.