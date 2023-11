Faustyna drąży w stronę Żabieńca, Katarzyna na razie odpoczywa

Około stu metrów pozostało do zakończenia drążenia jednotorowego tunelu z komory rozgałęźnej na Kozinach do stacji Łódź Żabieniec. Wykonawca szacuje, że maszyna o imieniu Faustyna, która buduje tu jednotorowy tunel o przekroju ok. 8,5 metra, powinna zakończyć pracę w pierwszej połowie grudnia.

Faustyna niebawem dotrze do mety

Cała jednotorowa nitka tunelu z Kozin do Żabieńca liczy 1107 metrów. Prace są zaawansowane w około 90 procentach. Maszyna w ubiegłym tygodniu przeszła przegląd techniczny i obecnie zmierza w kierunku komory końcowej przy ul. Skarpowej. Jest tu już przygotowana tzw. wanna, czyli betonowa kołyska w która trafi Faustyna. W przyszłości na powierzchnię będą tutaj wyjeżdżały pociągi jadące z Łodzi Fabrycznej w kierunku północnym, czyli na Żabieniec i dalej w stronę Kutna oraz Łowicza. Z komory przy ul. Skarpowej wyprowadzono betonową konstrukcję, w której w przyszłości znajdzie się tor. Wznosi się ona stopniowo tak, aby zrównać się z istniejącymi torami i umożliwić połączenie się z nimi toru wychodzącego z tunelu kilkadziesiąt metrów przed peronami Łodzi Żabieńca. Po zakończeniu drążenia Faustyna zostanie rozmontowana i przeniesiona w częściach na drugą stronę istniejących torów z Łodzi Kaliskiej na Żabieniec. Tam znów trafi do przygotowanej już komory, tym razem przy ul. Żniwnej. Po ponownym zmontowaniu zacznie drążenie trzeciego z czterech zaplanowanych tuneli jednotorowych - z Żabieńca na Koziny.

Katarzyna czeka pod Mielczarskiego

Tymczasem większa tarcza Katarzyna, budująca tunel zasadniczy - dwutorowy o średnicy ok. 13 metrów, stoi pod ziemią w rejonie ul. Mielczarskiego. Maszyna czeka na zakończenie prac wzmacniających kamienice na trasie projektowanego tunelu. Trwa budowa specjalnych szachtów, czyli szybików w pobliżu fundamentów tychże kamienic, przez które wtłaczany będzie pod budynki płynny beton. Ma on ustabilizować grunt i zapobiec osiadaniu fundamentów. Prace te okazały się konieczne (choć pierwotnie ich nie planowano), bo ocena stanu technicznego budynków na trasie tunelu jak i fakt, że część z nich prawie w ogóle nie ma fundamentów sprawiły, że zdecydowano o wzmacnianiu budynków dla ich ochrony przed zawaleniem się.

Ile jeszcze do zakończenia budowy?

Nie wiadomo na razie ile zajmą te prace i kiedy Katarzyna ponownie zacznie drążyć. Można szacować, że stanie się to w pierwszej połowie przyszłego roku. Gdy już ruszy, do pokonania w drodze do Łodzi Fabrycznej będzie miała niemal dok ładnie 1,5 km. Po drodze musi przejść pod ulicami Gdańską, Więckowskiego, Wólczańską, Zieloną, aleją Kościuszki, Piotrkowską i Sienkiewicza i dotrzeć do komory końcowej w rejonie Łódzkiego Domu Kultury. Problematyczne będzie przejście tarczy przez przystanek podziemny Łódź Śródmieście, który zostanie zbudowany wcześniej, a tarcza ma pokonać bez wyciągania jej na powierzchnię. Ile to zajmie? Wykonawca nie jest w stanie oszacować czasu potrzebnego na dokończenie budowy tunelu. Realnie jednak licząc może to jeszcze potrwać 3-4 lata.