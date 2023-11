Ekstraliga rugby. Kolejna porażka Budo 2011 Aleksandrów Łódzki Galeria ZDJĘĆ

To było ostatnie spotkanie ekstraligi w tym roku, rozgrywana awansem z rundy wiosennej. Sopocianie rozbili mistrzów Polski i dopisali do swojego dorobku 5 punktów, co oznacza, że zimową przerwę spędzą na pozycji wicelidera. Trzy przyłożenia dla Ogniwa zaliczył Mateusz Plichta.

Warto podkreślić, że tego meczu nie można było nazwać pojedynkiem na szczycie (to była drugą okazją na rewanż za finał z poprzedniego sezonu) głównie przez słabszą postawę aktualnych mistrzów Polski, którzy rozpoczęli sezon od sześciu porażek z rzędu i dopiero na koniec rundy jesiennej wygrali dwa spotkania. Dobra seria nie trwała długo i znów zawodnicy Budo 2011 przegrali.