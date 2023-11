Ekstraklasa siatkarek. Pierwsza porażka Grot Budowlanych. To sensacja

Siatkarki Energii MKS Kalisz nie dały szans we własnej hali łódzkiej drużynie. Kaliszanki pierwsze dwa sety wygrywały do 21 i 22. W trzeciej odsłonie podopieczne trenera Widery dyktowały już warunki i przerwały serię porażek. Dla siatkarek Budowlanych to pierwsza przegrana w tym sezonie.

Warto przypomnień, że Energa MKS Kalisz we wczrśniejszach meczach obecnego sezonu zdobyła tylko 4 punkty, a Grot Budowlane aż dwanaście! Wcześniej pewnie pokonały kolejno ŁKS Commercecon Łódź 3:0, UNI Opole 3:0, Grupa Azoty Akademię Tarnów 3:1 oraz ITA TOOLS Stal Mielec 3:0. Tym razem musiały przełknąć gorycz porażki.

MVP: Dajana Bosković