Dzień Szczęśliwego Jelita w szpitalu im. Kopernika Zobacz, jak można było zwiedzać trójwymiarowy model jelita grubego FILM

W trakcie Dnia Szczęśliwego Jelita można było oglądać wystawę zdjęć bielizny dla kobiet żyjących ze stomią. W roli modelki wystąpiła Monika Leder-Jankowska, piękna łodzianka i młoda mama, która od 8 lat żyje ze stomią. Pomaga kobietom oswajać ten temat i zaakceptować stomię.

- Gdy stałam przed decyzją o wyłonieniu stomii, byłam przerażona i myślałam, że to już koniec mojego życia - opowiadała nam podczas spotkania. - Wiele osób mi wtedy pomogło i dlatego staram się osobom, które są na początku tej drogi oswajać ten temat. Tłumaczę kobietom, żeby potraktowały stomię jak swojego przyjaciela. Ona nie pojawiła się po to, aby nam życie utrudniać tylko to życie uratować. Jeśli spojrzymy na nią w ten sposób, to jest to pierwszy krok aby stomię zaakceptować.