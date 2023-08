Dziecko w oknie życia w Łodzi. Zostawili je zdesperowani rodzice...

Alarmowy dzwonek postawił na nogi siostry urszulanki w piątkowe popołudnie - 18 sierpnia 2023. W oknie życia w Łodzi ktoś zostawił maleńkiego chłopczyka. Z pozostawionego przy nim listu wynika, że tę decyzję podjęli rodzice, a zmusiła ich do tego sytuacja życiowa. Ich synek przyszedł na świat dwa dni temu.

Dziecko w oknie życia w Łodzi W piątek, 18 sierpnia 2023 roku w domu Sióstr Urszulanek w Łodzi przy ul. Obywatelskiej 60, rozległ się dzwonek informujący o otwarciu okna życia. O godzinie 15.50 usłyszałyśmy dźwięk alarmu, więc bardzo szybko przybiegłyśmy do okna życia. W nosidełku leżał chłopiec – opowiada siostra Małgorzata Binkowska, przełożona domu. - Był porządnie ubrany, wyglądał zdrowo. Dziecko zostało ochrzczone z wody i nadane mu zostało imię Mikołaj. Jak zawsze w takich sytuacjach siostry natychmiast powiadomiły pogotowie ratunkowe i policję. Medycy ocenili stan zdrowia dziecka na dobry. Zostało zabrane do szpitala. Zgodnie z procedurą, sporządzony został także policyjny protokół.

List od rodziców dziecka w oknie życia

Przy maleństwie siostry znalazły list. Wynikało z niego, że napisali go i pozostawili rodzice chłopczyka. Zapewnili w nim, że bardzo swojego synka kochają, ale zostali zmuszeni do oddania go ze względu na sytuację życiową, w jakiej się znaleźli.

– W domu Sióstr Urszulanek rozległ się dzwonek informujący o tym, że w oknie życia pojawiło się dziecko. Siostry zbiegły natychmiast na dół i rzeczywiście znalazły w nosidełku noworodka - mówi Tomasz Kopytowski, dyrektor Caritas Archidiecezji Łódzkiej. - Okazało się, że przy dziecku znajdowało się list, w którym rodzice piszą o tym, że niestety muszą pozostawić dziecko w oknie życia. Jest to dla nich trudna sytuacja. Bardzo to dziecko kochają, że będą zawsze o nim pamiętać, że zmusiła ich do tego sytuacja życiowa. Mikołaj jest piątym chłopcem pozostawionym w oknie życia u Sióstr Urszulanek w Łodzi. Łącznie siostry znalazły w nim już siedmioro dzieci.

Okno życia - tu możesz anonimowo zostawić dziecko

Okno życia to miejsce, w którym rodzic może pozostawić anonimowo swoje nowo narodzone dziecko bez narażania jego życia i zdrowia. Okna życia powstają najczęściej przy domach żeńskich zgromadzeń zakonnych. Siostry czuwają cały rok, by podjąć natychmiastową opiekę nad dzieckiem. Okno otwiera się z zewnątrz i jest łatwo dostępne. Otwarte – uruchamia alarm w domu, w którym jest zainstalowane. Pozostawione w nim dziecko natychmiast otrzymuje pomoc. Zgodnie z procedurą powiadamiane jest pogotowie ratunkowe i policja. W następnej kolejności zawiadamiany jest sąd rodzinny, by można było uruchomić procedurę adopcji. Konieczne procedury trwają kilka tygodni. W tym czasie sąd musi nadać dziecku dane personalne, ustanowić dla niego opiekuna prawnego, a następnie orzec adopcję. Rodzice, którzy przeżywają jakikolwiek kryzys w związku z pojawieniem się dziecka mogą zawsze uzyskać wsparcie w Archidiecezjalnym Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi, pod numerem telefonu: 607 161 580.

Okna życia - dwa w Łodzi, w Piotrkowie i Pabianicach

Caritas Archidiecezji Łódzkiej utworzyła trzy okna życia: w Piotrkowie Trybunalskim, Łodzi i Pabianicach.

Oprócz okien życia Caritas w Łodzi działa jeszcze okno życia w Centrum Medycznym im. L. Rydygiera, przy ul. Sterlinga 13. Dzięki funkcjonującym w naszej archidiecezji oknom uratowano życie 17 dzieci.

Idea utworzenia dwóch Okien Życia - w Łodzi i w Piotrkowie Trybunalskim zrodziła się w środowisku organizującym majowy Marsz wdzięczności za dar życia. Patronat nad Oknem objęła łódzka Caritas, która podjęła się przeprowadzenia całości działań organizacyjnych i formalnych. Caritas Archidiecezji Łódzkiej utworzyła trzy Okna Życia:

• w Piotrkowie Trybunalskim - przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego (ul. Armii Krajowej 9),otwarte 12 września 2009 r. podczas inauguracji peregrynacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w archidiecezji łódzkiej. Opiekę nad nim sprawują siostry salezjanki (Zgromadzenie Sióstr Maryi wspomożycielki),

• w Łodzi - przy parafii św. Urszuli Ledóchowskiej (ul. Obywatelska 60), otwarte 19 marca 2010 roku. Opiekę nad oknem sprawują siostry urszulanki,

• w Pabianicach - przy Pabianickim Centrum Medycznym (ul. Jana Pawła II 68), otwarte 31 maja 2011 roku. W Oknie życia w Piotrkowie Trybunalskim uratowano pięcioro dzieci. Do Okna życia w Pabianicach trafiło troje dzieci. Siedmioro dzieci znalazły siostry urszulanki w Oknie życia w Łodzi. Kolejnych dwoje dzieci pozostawiono w Oknie w II Szpitalu Miejskim im. L. Rydygiera przy ul. Sterlinga 13. Pierwsze Okno życia powstało 19 marca 2006 roku w Krakowie. Obecnie w całym kraju funkcjonuje prawie 70 okien w ponad 60 miejscowościach. 90% Okien życia w Polsce prowadzonych jest pod patronatem Caritas. Do tej pory w Oknach Życia pozostawiono ponad 150 niemowląt.

