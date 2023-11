Dzieci piszą w Łodzi listy do świętego Mikołaja. Fundacja szuka darczyńców, którzy spełnią marzenia pokrzywdzonych dzieci WIDEO

Tę akcję kierujemy do wszystkich dzieci, które prawdopodobnie mogą nie dostać świątecznego prezentu od Mikołaja w czasie tych świąt Bożego Narodzenia - mówi Agnieszka Nowicka, prezes fundacji "Dobrodzieje się", inicjatorka tego projektu.

Akcja "List do Mikołaja" organizowana jest w tym roku po raz szósty. W 2022 roku do organizatorów wpłynęło ponad 2 tysiące listów, w których dzieci potrzebujące opisywały swoje marzenia, często samodzielnie, czasem za pośrednictwem rodziców i opiekunów, jeśli były to dzieci niepełnosprawne. Wiele listów zawiera prośby nie dla autora (choć pisze je dziecko), ale dla rodzeństwa, czy przyjaciela. Dzieci proszą o rzeczy, które wielu osobom mogą się wydać błahe i nieistotne, ale to właśnie one pokazują jak proste są marzenia dzieci, które trafiły do pieczy zastępczej, doświadczyły biedy, czy przemocy.

