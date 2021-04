Dwie fabryki papierosów, 115 ton tytoniu, 5,5 mln sztuk papierosów, broń... - rozbity gang działał w Polsce i innych krajach Europy

Likwidacja 2 fabryk papierosów, przejęcie ponad 115 ton tytoniu, blisko 5,5 mln szt. papierosów, maszyny służące do ich produkcji, broń, rzeczy przypominających m.in. umundurowanie i wyposażenie policyjne - to efekt międzynarodowych działań CBŚP, KAS, Europolu i FIOD. W Polsce zatrzymano 9 podejrzanych, a w Królestwie Niderlandów - 21 osób. Śledztwo nadzoruje Śląski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Katowicach, na którego wniosek 7 osób tymczasowo aresztowano.

Gang działał w Polsce i innych krajach europejskich

Śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie są podejrzani o przestępstwa o charakterze rozbójniczym oraz organizowanie nielegalnych fabryk papierosów jest prowadzone przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Według wstępnych szacunków w wyniku działania grupy Skarb Państwa mógł ponieść straty w wysokości ponad 52 mln zł. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że gang działał nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach Unii Europejskiej.

Pierwsze uderzenie nastąpiło pod koniec marca na terenie Królestwa Niderlandów. Wówczas to, dzięki współpracy śląskiego CBŚP z miejscowymi służbami i za pośrednictwem Europolu, zatrzymano 21 osób, obywateli Polski i Ukrainy. Podczas akcji służby niderlandzkie zlikwidowały 2 fabryki papierosów, przejmując maszyny służące do ich produkcji. Zabezpieczono łącznie ponad 61 ton tytoniu, blisko 5,5 mln sztuk papierosów z naniesionym znakiem towarowym jednej ze znanych marek tytoniowych oraz przejęto 800 kg tytoniu do fajki wodnej.