Dwa nowe rynki dla rolników w Łodzi. Łodzianie kupią tańsze warzywa! Konkurencja dla sklepikarzy

Kierujemy podziękowania do kupców, którzy zarządzają tymi terenami, ponieważ to oni wyrazili zgodę na taką współpracę. Jeżeli będzie zapotrzebowanie na większą ilość takich miejsc, to będziemy podejmowali działania w tym kierunku - dodaje Damian Raczkowski, radny Rady Miejskiej w Łodzi.