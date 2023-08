Dodatkowe 700 tysięcy złotych dla łódzkich szkół - na remonty przed pierwszym dzwonkiem

Licea, technika i szkoły branżowe w Łodzi przeżywają prawdziwe oblężenie. We wrześniu naukę rozpocznie rekordowa liczba pierwszoklasistów, czyli około 9 tysięcy. Szkoły szykują się do przyjęcia nowych uczniów, a miasto dokłada dodatkowe 700 000 zł na niezbędne remonty.

- Ten rok w szkołach ponadpodstawowych będzie wyjątkowo trudny, nie tylko dla uczniów i ich rodziców, ale też dla dyrektorów i nauczycieli. Przygotowywaliśmy się do tego od dawna. Sytuacja jest opanowana i każdy, kto chciał dostać się do łódzkiego liceum lub technikum – miał taką możliwość. W niektórych polskich miastach nie udało się tego osiągnąć – mówi Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent Łodzi.

Ze względu na reformy oświatowe i podwyższenie wieku obowiązku szkolnego łódzkie szkoły średnie musiały w tym roku przygotować ofertę dla 9 tysięcy osób. Do liceów i techników we wrześniu pójdzie o 60% więcej uczniów niż w roku szkolnym 2021/2022. Żeby dla każdego chętnego znalazło się miejsce, miasto musiało otworzyć 64 nowe oddziały, w tym 10 wcześniej nieplanowanych.

Początkowo wakacyjne remonty miała kosztować 2 000 000 zł, ale po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych okazało się, że potrzeby są znacznie większe. Żeby uczniowie i nauczyciele mieli komfortowe warunki do nauki i pracy, do placówek trafiło jeszcze dodatkowe 700 tys. zł.