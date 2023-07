Znamy wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Łodzi. Ranking najpopularniejszych szkół FOTO WIDEO

Są wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Łodzi

Jedni się cieszą, inni płaczą - skrajne emocje towarzyszą młodzieży po ogłoszeniu przez miasto wyników tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. O miejsca w wymarzonych szkołach i klasach ubiegało się półtora rocznika absolwentów klas ósmych. Konkurencja była ogromna, mimo że miasto zwiększyło limity przyjęć oraz powiększyło ofertę w liceach i technikach w stosunku do ubiegłego roku. Nie wszyscy dostali się tam, gdzie chcieli. Tak było w przypadku osób, które ubiegały się o przyjęcie do najbardziej obleganych klas i szkół. To one mogą się czuć rozczarowane, jeśli nie zostały zakwalifikowane do szkoły i klasy pierwszego wyboru.

OGLĄDAJ ZDJĘCIA

Na przykład o przyjęcie do XXVI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Wileńskiej z pierwszej preferencji ubiegało się ok. 400 osób. Do 7 klas pierwszych system zakwalifikował 224 uczniów - po 32 do każdej z nich.