Do szpitala dziecięcego przy ul. Spornej w Łodzi trafił specjalistyczny sprzęt do diagnozy górnych dróg oddechowych WIDEO

Podarowany sprzęt to endoskop pediatryczny służący do oceny górnych dróg oddechowych. Urządzenie jest bardzo ważne dla codziennego funkcjonowania Kliniki Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej w szpitalu przy ul. Spornej w Łodzi.

Takiego sprzętu nie mamy dużo, bo jest to sprzęt drogi, specjalistyczny. To co dziś dostaliśmy to pozwoli nam zastąpić stare, mocno zużyty endoskop. Nowy sprzęt to urządzenie najnowszej generacji - powiedziała Ewa Toporowska, zastępca dyrektora ds. lecznictwa pediatrycznego Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi.

Sprzęt od fundacji "Serce dla serca" i stowarzyszenia "Przyjaciele świata" kosztował 80 tysięcy złotych i to szpital wystąpił do tych organizacji z prośbą o pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu. Udało się ją zrealizować dzięki ubiegłorocznej kolacji charytatywnej, w czasie której uzbierano odpowiednią kwotę na zakup sprzętu.

Nowoczesny endoskop to sprzęt medyczny najwyższej klasy wykorzystywany w pierwszej kolejności na oddziale laryngologicznym, ale również do konsultowania dziecięcych pacjentów z gastroenterologii i onkologii dziecięcej. Urządzenie służy do oceny górnych dróg oddechowych: oceny nosa, gardła, wejścia do krtani. Pozwala dostrzec zmiany wewnątrz organizmu i je zdiagnozować, a także znaleźć ciała obce, które dzieciom zdarza się wpychać do nosa.