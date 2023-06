Daniel Olbrychski przyjedzie do Łodzi. Aktor weźmie udział w wycieczce śladami filmowej Łodzi

Film "Ziemia Obiecana" z 1974 roku w reżyserii Andrzeja Wajdy to przeniesiona na ekran historia początków przemysłowej Łodzi opisana przez Władysława Reymonta w powieści pod tym samym tytułem. Film realizowany w Łodzi dziś ma statut kultowego i zajmuje jedną z najważniejszych pozycji polskiej kinematografii.

Akcja filmu toczy się w przemysłowej Łodzi na przełomie XIX i XX wieku. Trzech wspólników reprezentujących trzy odmienne kultury to polski ziemianin Karol Borowiecki (w tej roli Daniel Olbrychski), niemiecki przemysłowiec Maks Baum (zagrał go Andrzej Seweryn) oraz żydowski handlowiec Moryc Welt (grał go Wojciech Pszoniak) chcą zebrać fundusze na budowę własnej fabryki, by zbić interes na przemyśle włókienniczym.