Czy Barbara Kurdej-Szatan wybaczy zdradę małżeńską? Aktorka odpowiada

ZOBACZ ZDJĘCIA

Zobacz piękną Barbarę Kurdej-Szatan. Pokazała za dużo?

No bo dlaczego zwykli śmiertelnicy mają żyć w niewiedzy i popełniać życiowe błędy? Przecież znani są od tego, by mówić, pokazywać, namawiać i oczywiście doradzać.

W jednym z ostatnich wywiadów Barbara Kurdej-Szatan otworzyła się na temat zdrady małżeńskiej. Czy aktorka jest w stanie wybaczyć skok w bok męża?

- Można wybaczyć - mówi Barbara. - W związku zawsze zdarzają się momenty, że coś się psuje. Ludzie się oddalają. Jeżeli zdrady są, to zazwyczaj z jakichś braków. Jeżeli bardzo się kochamy, jeżeli jesteśmy w stanie wybaczyć sobie zdradę, to ważne jest, aby trzymać się tego, co sobie postanowimy i nie robić tego ponownie.