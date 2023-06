Cztery medale łódzkich karateków w mistrzostwach Europy!

Łódź reprezentowały trzy ekipy, Łódzki Klub Oyama Karate Neko, Klub Karate Sportowego Kumite oraz Galvarino Łódź.

Do niespotykanej sytuacji na zawodach takiej rangi doszło w kategorii dziewcząt U14 - 50kg. Dwie reprezentantki Łodzi Oliwia Sosin (NEKO Łódź) oraz Karolina Rytczak (KKS KUMITE Łódź) dotarły do finałów swojej kategorii. Po drodze, w bardzo wyczerpujących pojedynkach, zdeklasowały m.in. rywalki z mocnych klubów takich jak KSW Bushi, Fight Club Lubawka czy IKO Sonoda z Holandii. Nie obywało się często się bez dogrywek.

W finale obydwie łodzianki mocno odczuwały włożony wysiłek w poprzednie starcia. Mimo to zawalczyły godnie jak na finał ME przystało. Po wyrównanej walce i niejednogłośnym werdykcie sędziów złoto trafiło do Oliwii a srebro do Karoli. "Karola nie mogła sobie lepiej wymarzyć sposobu w jaki zakończy występy na macie przed wakacjami. W sezonie 2022/2023 zjeździliśmy całą Polskę, wracaliśmy z trofeami z różnych turniejów ale czegoś takiego chyba nikt by nie przewidział. Dwie łodzianki, w tym nasza zawodniczka, najlepsze w Europie w swojej kategorii. " - Maciej Matysiak 1 DAN