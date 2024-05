Czego się uczyć i na jaki zawód postawić? Z jakimi wyzwaniami mierzy się młodzież? Konferencja w Centrum Rozwoju Edukacji w Łodzi

Uczniowie przed trudnymi wyborami - co zdawać na maturze, na jakie studia postawić, jakiego zawodu się nauczyć?

Konferencja „Nowe trendy w edukacji zawodowej” w Centrum Rozwoju Edukacji w Łodzi

Licealiści z Łodzi i Ozorkowa we wtorek, 21 maja 2024, wzięli udział w konferencji pt. „Nowe trendy w edukacji zawodowej”, jaką specjalnie dla nich przygotowało Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego przy ul. Wielkopolskiej.

Uczestnicy przyznali, że poruszane w trakcie spotkania z prelegentami zagadnienia są im bardzo bliskie, choć do matury i wyborów życiowych jeszcze zostało im trochę czasu. W tej chwili są uczniami klas drugich. Na poznawanie siebie, swoich talentów, zainteresowań, predyspozycji i indywidualnych możliwości nigdy nie jest ani za wcześnie, ani za późno, a odnalezienie najlepszej dla siebie ścieżki edukacyjnej w bogatej ofercie kształcenia zarówno w kraju, jak i za granicą, okazuje się trudne. Zaproszeni na konferencję prelegenci doskonale o tym wiedzą i dlatego tak przygotowali swoje wystąpienia, by wesprzeć młodych ludzi, dając im parę wskazówek i prezentując kierunki, w jakich podąża świat.