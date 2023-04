Cukinia rośnie w Łodzi. Coraz więcej gabinetów dla dzieci potrzebujących wsparcia, doświadczających bólu, cierpienia i samotności

Od razu okazało się, że pełna nazwa tej instytucji - Centrum Terapii i Pomocy Dziecku i Jego Rodzinie, to jest nazwa, której nikt nie jest w stanie zapamiętać i musimy wymyślić coś innego. Pomyślałam "cukinia", bo jedna z najpiękniejszych historii zarówno książkowa jak i filmowa "Nazywam się Cukinia" opowiada o takich dzieciach jak nasi pierwsi pacjenci. I tak zostało - tłumaczy Tisa Żawrocka-Kwiatkowska, prezes zarządu fundacji Gajusz.

Obie cukinie znajdują się pod tym samym adresem przy ulicy Piotrkowskiej 17. To siedziba Fundacji Gajusz, która od 20 lat zajmuje się porzuconymi, samotnymi i ciężko chorymi dziećmi. Kiedy okazało się, że podopieczni fundacji potrzebują nie tylko opieki, ale również profesjonalnego wsparcia terapeutów wymyślono Centrum Terapii i Pomocy Dziecku i Jego Rodzinie. Wyremontowano pomieszczenia wynajęte od miasta i stworzono profesjonalne gabinety na zajęcia.

Pierwszym pacjentem Cukinii był Kuba, który po 10 latach został porzucony przez rodzinę zastępczą. Śmiertelnie chory, z połową serca, po próbie samobójczej. Nie był ani jedyny ani ostatni. Tak jak i on z pomocy specjalistów w Cukinii skorzystało do tej pory 2000 małych pacjentów, którzy mieli 30 tysięcy godzin terapii. Od początku było wiadomo, że takich pacjentów jest więcej, a Cukinia jest zbyt mała, by pomóc wszystkim. Udało się wynająć od miasta kolejne pomieszczenia (na tym samym piętrze, po drugiej stronie korytarza) i wyremontować je. W środę (12 kwietnia) zainaugurowano działalność Centrum Terapii i Pomocy Dziecku i Jego Rodzinie Cukinia II.

Wykonano remont i dostosowano pomieszczenia do potrzeb najmłodszych, a piękne i funkcjonalne wnętrza wspomagają proces terapii. Korzystają z niego także dzieci z pieczy zastępczej (w ramach kampanii "Rodzina jest dla dzieci" finansuje ją Urząd Miasta). Dzięki temu dzieci wychowujące się w pieczy zastępczej otrzymują specjalistyczną terapię. W latach 2018-2022 za ponad 794 tysiące zł udało się zorganizować blisko 10 tysięcy godzin specjalistycznej terapii, dla dzieci które zostały skrzywdzone, odczuwają cierpienie, ból, samotność, lęk, mają poczucie, że życie jest niesprawiedliwe, a świat okrutny. Bez profesjonalnego wsparcia nie mają szans na szczęśliwe życie.