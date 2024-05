Co jedzą więźniowie? Mają m.in. posiłki wegetariańskie. Oto posiłki osadzonych w areszcie śledczym przy ul. Smutnej w Łodzi 24.05.2024

Oto, co jedzą więźniowie

Gołąbki po staropolsku, gulasze mięsne, kotlety sojowe duszone w warzywach, szynki, śledzie, surówki - w areszcie przy ul. Smutnej w Łodzi w "karcie" dań w jadłospisie codziennie figuruje aż 8 różnych zestawów - w zależności od diety osadzonego.

Zobacz, oto jadłospisy z zakładów karnych

Więźniowie znajdują sposoby, by dodatkowo urozmaicać swoją dietę. Dlatego na przykład zgłaszają... zmianę religii. Przykładowo: jako muzułmanie nie mogą jeść wieprzowiny, czyli dominującego mięsa więziennych diet.



Jadłospis osadzonych przygotowywany jest we współpracy funkcjonariuszy działu kwatermistrzowskiego i pracowników służby zdrowia. Wiadomo, że 3 posiłki dzienne muszą mieć określoną wartość odżywczą i przynieść określoną wartość kalorii. I tak to wygląda:

nie mniej niż 2800 kcal dla więźniów poniżej 18. roku życia

2600 kcal dla pozostałych (tzw. żywienie podstawowe).

W miarę możliwości brane pod uwagę są wymogi kulturowe, religijne i zdrowotne (lekkostrawne, cukrzycowe, indywidualne). Skazani muzułmanie nie dostaną więc na obiad wieprzowiny, a wegetarianie — żadnego mięsa.

