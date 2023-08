Chłopiec w oknie życia w Łodzi. To już siódme dziecko przekazane siostrom urszulankom

Łódź. Noworodek w oknie życia. To już czwarte porzucone dzie...

To już siódme dziecko w oknie życia u sióstr urszulanek w Łodzi i piąty chłopiec.

Siostry natychmiast powiadomiły pogotowie ratunkowe i Policję. Medycy ocenili stan zdrowia dziecka na dobry i zostało zabrane do szpitala. Zgodnie z procedurą, sporządzony został policyjny protokół.

- O godz. 15:50 usłyszałyśmy dźwięk alarmu, więc bardzo szybko przybiegłyśmy do okna życia. W nosidełku leżał chłopiec – opowiada s. Małgorzata Binkowska, przełożona domu. - Był porządnie ubrany, wyglądał zdrowo. Dziecko zostało ochrzczone z wody i nazwane imieniem Mikołaj.

Okno życia - co to i jak działa?

Okno życia to miejsce, w którym rodzic może pozostawić anonimowo swoje nowo narodzone dziecko bez narażania jego życia i zdrowia. Okna życia powstają najczęściej przy domach żeńskich zgromadzeń zakonnych. Siostry czuwają cały rok, by podjąć natychmiastową opiekę nad dzieckiem. Okno otwiera się z zewnątrz i jest łatwo dostępne. Otwarte – uruchamia alarm w domu, w którym jest zainstalowane. Pozostawione w nim dziecko natychmiast otrzymuje pomoc. Zgodnie z procedurą powiadamiane jest pogotowie ratunkowe i policja. W następnej kolejności zawiadamiany jest sąd rodzinny, by można było uruchomić procedurę adopcji. Konieczne procedury trwają kilka tygodni. W tym czasie sąd musi nadać dziecku dane personalne, ustanowić dla niego opiekuna prawnego, a następnie orzec adopcję. Rodzice, którzy przeżywają jakikolwiek kryzys w związku z pojawieniem się dziecka mogą zawsze uzyskać wsparcie w Archidiecezjalnym Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi, pod numerem telefonu: 607 161 580.