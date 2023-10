Chcesz jechać do sanatorium z Iwoną i Gerardem z "Sanatorium miłości"? Oni złożyli wnioski w łódzkim oddziale NFZ. Złóż go i ty

Iwona i Gerard, para którą połączyło "Sanatorium miłości", właśnie są w Ustroniu. Korzystają z ambulatoryjnych zabiegów. - Dziś gdy czekaliśmy przed gabinetem na zabiegi krioterapii wywiązała się rozmowa o tym, że większość osób nawet nie wie, że można także pojechać na zabiegi ambulatoryjne - mówi nam pani Iwona. - W takim układzie NFZ opłaca nam zabiegi, a my we własnym zakresie organizujemy sobie wyżywienie i zakwaterowanie. To bardzo wygodna form leczenia i godna rozpropagowania, bo nie każdemu odpowiada zbiorowe żywienie, a inni mają swoje preferencje noclegowe, chcieliby na przykład zatrzymać się u rodziny czy znajomych. I gdyby tylko wiedzieli o możliwości leczenia ambulatoryjnego, to by na nie pojechali.

O tym, że do sanatorium warto jeździć pani Iwona nie ma wątpliwości. W ramach NFZ co prawda pojedzie na 21-dniowy turnus dopiero pierwszy raz, ale Gerard wyjeżdżał na takie leczenie już 3 razy. Wielokrotnie natomiast korzystali z kuracji w uzdrowisku prywatnie. Ona ceni sobie najbardziej Kołobrzeg, on - Ustroń, a oboje Ciechocinek w ciepłych miesiącach roku.

- Zawsze powtarzam, że nasz organizm to nie perpetuum mobile i się zużywa - mówi gwiazda "Sanatorium miłości". - Dlatego fajnie jest skorzystać z zabiegów, które proponuje NFZ. O tym, że ruch to zdrowie przypominam swoim rówieśnikom przy każdej okazji. Gdy mam okazję uczestniczyć w spotkaniach z kuracjuszami zachęcam aby nie odkładali na później dbania o własne zdrowie i kondycję tylko korzystali z możliwości jakie daje im choćby ubezpieczenie zdrowotne.

Para złożyła razem wniosek o leczenie uzdrowiskowe w NFZ. Było z tym - jak mówi pani Iwona - trochę zamieszania, bo mają różne miejsca zameldowania choć mieszkają razem. A do sanatorium jak to małżeństwo chcą jechać razem. Ostatecznie ich wnioski trafiły do Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Cierpliwie czekają aż fundusz wyznaczy im destynację.

- Będzie to nasz pierwszy wspólny wyjazd na 21-dniowy turnus uzdrowiskowy w ramach NFZ-u - deklaruje pani Iwona. - Cierpliwie na niego czekamy.

