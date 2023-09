Ceny produktów spożywczych w Chorwacji 2023. Ile kosztuje jedzenie po zmianie waluty na euro? ZDJĘCIA

ZOBACZ CENY

Ceny pieczywa wahają się do 3 euro. Przy czym chleb kosztuje około 2 euro, a duża bułka pszenna około 70 centów, a byłka słodka lub pączek około 1 euro. Litr mleka kosztuje około 1,5 euro. Za mały jogurt np. Jogobella turyści muszą zapłacić prawie euro. We wrześniu kilogram pomidorów kosztował około 2 euro, nieco droższe były cukinie, bakłażany, cebule, marchewki.

200-gramowe opakowanie kawy np. Jacobs to wydatek około 12 euro, małe opakowanie herbaty kosztuje około 3 euro. Za pastę do zębów trzeba zapłacić 2-3 euro, podobnie za szampon do włosów czy żel pod prysznic. Ceny czekolad zaczynają się od 2 euro, a chipsów od 1,5 euro (małr opakowanie). Puszka czy butelka piwa kosztuje około 1,5 euro w sklepie, a restauracji czy barze 5 euro.