Był na dnie, powoli wraca na szczyt. Robert Gonera znów namiesza w serialu "M jak miłość"

Po 17 latach wrócił na plan serialu "M jak miłość" - premiera odcinka z jego udziałem 14 listopada.

Robert Gonera z serialu "M jak miłość" odszedł w 2006 roku. Grady przez niego bohater, Jacek Milecki był adwokatem, mężem Marty Mostowiak. Niestety zdradzał żonę, popadł a uzależnienia, ostatecznie zniknął z pieniędzmi swoich klientów. Jego serialowa kreacja niepokojąco zaczęła przypominać to co działo się z nim prywatnie. Aktor przestał się dogadywać z kolegami z planu, zaczął mieć problemy emocjonalne, co przekładało się na jego relacje z drugą żoną (z pierwszą Jolantą Fraszyńską, był od lat rozwiedziony) i dwójką dzieci z drugiego małżeństwa. Jeden z najpopularniejszych aktorów swojego pokolenia, zaangażowany w pracę i kolejne projekty zapłacił za sukces najwyższą cenę - załamaniem nerwowym, depresją i utratą wszystkiego zarówno na gruncie osobistym jak i zawodowym. Jego życie zawisło na włosku, gdy zniknął z planu zdjęciowego w trakcie nagrywania scen do serialu "Determinator". Śpiącego w samochodzie odnalazła go policja. Aktor trafił do szpitala, a po latach przyznał, że powrót do życia zawdzięcza terapii i lekarzom.