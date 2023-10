Budżet Obywatelski w Łodzi. Ponad 26 tysięcy łodzian zagłosowało w XI jego edycji. Jak i do kiedy oddać głos?

Zielone i sportowe projekty najpopularniejsze

Papierowe formularze (w tej formie głosowanie było możliwe do 17 października) wypełniło zaledwie kilkadziesiąt osób. Dzięki temu, że łodzianie głosują przede wszystkim przez internet, udało się zaoszczędzić około 100 ryz papieru i uratować przed wycinką siedem drzew. Ze wstępnych analiz wynika, że łodzianie najczęściej wybierali „zielone” zadania takie jak urządzanie zieleni i ochrona środowiska naturalnego. Dużą popularnością cieszą się projekty sportowe oraz poprawiające infrastrukturę komunalną i bezpieczeństwo w mieście. Dotychczas największą aktywnością wykazali się mieszkańcy osiedli Chojny - Dąbrowa, Teofilów - Wielkopolska, Bałuty Centrum, Karolew - Retkinia Wschód i Widzew Wschód. - Widać też, że zmieniają się preferencje osób głosujących. Częściej wybierają mniejsze inwestycje, zlokalizowane bliżej ich miejsca zamieszkania, z których będą mogli korzystać – mówi Damian Raczkowski, przewodniczący Komisji Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Łodzi Budżet Obywatelski w Łodzi. Gdzie zagłosować, jeśli nie masz internetu?

Formularz do głosowania internetowego znajduje się na stronie lodz.pl/bo. Mieszkańcy, którzy nie mają komputera lub dostępu do internetu w domu, mogą skorzystać ze sprzętu w siedzibie Fabryki Aktywności Miejskiej przy ul. Tuwima 10 lub w każdej z filii Biblioteki Miejskiej. Za pomocą funkcji „Podaj dalej” można też przesyłać link do głosowania swoim bliskim i później śledzić, ile osób dzięki temu oddało swój głos.

W tym roku zaproponowano 799 projektów - 600 osiedlowych i 139 ponadosiedlowych. Miasto przeznaczyło na realizację zwycięskich inwestycji około 30 mln zł. Każdy łodzian może zagłosować na pięć projektów osiedlowych z maksymalnie dwóch osiedli i pięć projektów z puli ponadosiedlowej.