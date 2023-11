Budynek dworca Łódź Kaliska zmieciony z powierzchni ziemi

Z powierzchni ziemi zniknął turkusowo-plastikowy pawilon poczekalni na dworcu Łódź Kaliska. Z kolei inna łódzka stacja kolejowa - Łodź Retkinia być może nie zostanie zburzona, co akurat w tym przypadku jest dobrą wiadomością, bo obiekt jest nowy i kosztował kilkanaście milionów złotych.

Z powierzchni ziemi zniknął turkusowo-plastikowy pawilon poczekalni na dworcu Łódź Kaliska. Zburzono poczekalnię i hall kasowy, który mógłby śmiało stanąć w szranki konkursu na najbardziej ponure wnętrze w mieście. Na razie pasażerowie przez dwa lata będą musieli korzystać z kontenera, a w międzyczasie powstać ma nowy dworzec o miedzianej elewacji.

Był zielony plastik, będzie miedź

Wykonawca przebudowy dworca ostro zabrał się do pracy. Przy użyciu buldożerów położono na ziemi zielone kwadraty i plastikowy dach, pozostały jedynie murowane elementy boczne, które mają stać się kanwą do stworzenia w tym miejscu nowego budynku. Niestety, nie będzie się on znacząco różnił wielkością ani rozkładem wnętrz od poprzedniego. Jedyna znacząca zmiana to to, że będzie ładniejszy i lepiej rozplanowany niż poprzedni. Zniknie także mało funkcjonalne patio z wyjściem na perony, poczekalnię z peronami połączy podziemne przejście i windy.

W nowym budynku nie będzie też stopni, ma on być dzięki temu lepiej dostępny dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Elewacja budynku zostanie obłożona miedzianą blachą w różnych deseniach, elementy miedziane znajdą się także wewnątrz poczekalni. Nie zabraknie lokali gastronomicznych, sporo miejsca zaprojektowano także dla podróżnych oczekujących na przesiadki. Dopełnieniem dworca będą biura kolejowe, co w przyszłości może pozwolić na wyburzenie znajdującego się od strony alei Unii Lubelskiej odrapanego biurowca. Zmieni się również otoczenie dworca. Plac przeddworcowy zostanie zazieleniony drzewami i ozdobną roślinnością, parkowanie tam aut zostanie ograniczone do minimum. Powstanie za to parking za dworcem, w miejscu dzisiejszego patio. Roboty mają potrwać do 2025 roku. Nie będą one wpływać na kursowanie pociągów, bo dotyczą jedynie budynku i jego otoczenia, a nie infrastruktury kolejowej.

Retkinia do uratowania

Z kolei inna łódzka stacja kolejowa - Łodź Retkinia być może nie zostanie zburzona, co akurat w tym przypadku jest dobrą wiadomością, bo obiekt jest nowy i kosztował kilkanaście milionów złotych. Ostatnio wiele mówiło się o wyburzeniu Łodzi Retkinia i przeniesieniu jej w inne miejsce z powodu konieczności przeprowadzenia w tym miejscu linii Kolei Dużych Prędkości (KDP). PKP Polskie Linie Kolejowe po fali krytyki w mediach poszukują sposobu na ocalenie Łodzi Retkinia i to nie rezygnując z budowy KDP. Nieśmiało przebijają się głosy, że możliwe jest znalezienie innych rozwiązań, niż burzenie nowej stacji. Oby takie rozwiązania się znalazły, bo zniszczenie Retkini stanowiłoby kolejny powód do kpin i memów o Łodzi, o zarzutach niegospodarności nie wspominając.

