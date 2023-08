Budowa tunelu zamyka znane i lubiane łódzkie kino! Trzeba będzie iść na film gdzie indziej. Katarzyna znowu rozrabia

Budowa tunelu kolejowego pod miastem bez wątpienia jest dużą uciążliwością dla łodzian. Zamykane są kolejne ulice, wiele osób musi opuścić swoje mieszkania na czas prowadzenia prac pod budynkami mieszkalnymi. Tym razem drążenie tunelu dotknęło jednak dziedziny, której mało kto mógłby się spodziewać. Otóż okazuje się, że z powodu budowy tunelu łodzianie nie będą mogli chodzić na filmy do lubianego i cieszącego się dużą frekwencją kina!

- Z przykrością informujemy, że nasze kina od 1 września 2023 r do odwołania zmuszone są tymczasowo zawiesić swoją działalność z powodu rozpoczęcia budowy tunelu pod Łódzkim Domem Kultury - informuje Ewa Bobińska, Kierownik Działu Filmowego ŁDK. - To nieuniknione wyzwanie, jednak ma na celu przyszłą poprawę infrastruktury. Chcielibyśmy podziękować za Państwa dotychczasowe wsparcie. Będziemy Państwa informować o postępach prac oraz o naszym planowanym powrocie. Nie możemy się doczekać, aż znów będziemy mogli cieszyć się wspólnymi kinowymi chwilami. Do zobaczenia niebawem!