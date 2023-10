Bramkarz Widzewa ma piękną partnerkę! Zobacz gorące zdjęcia. Henrich Ravas i jego śliczna ukochana

Henrich Ravas w Widzewie od 2022 roku

Henrich Ravas w wieku 17 lat wyjechał do Anglii, gdzie najpierw został bramkarzem drużyn juniorskich Peterborough United, Boston United oraz Derby County. Z tego ostatniego klubu został najpierw w 2017 roku wypożyczony do klubu Gainsborough Trinity (37 występów w lidze), a jesienią 2020 roku trafił do Hartlepool United (National League - 5. poziom rozgrywkowy), w którego barwach rozegrał 10 meczów w lidze oraz 1 w Pucharze Anglii.