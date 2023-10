BRA Day - imprezy nie tylko dla pacjentek przez cały październik. Zobacz, czy wolisz warsztaty kulinarne czy pozytywnego myślenia

WARSZTATY | BRA Day 2023 1. Rak rakowi nierówny. Dlaczego moje leczenie jest inne niż leczenie koleżanki? Jak przygotować się do leczenia. | dr Monika Ryś-Bednarska, dr Joanna Połowniczak-Przybyłek, lek. Justyna Wilczyńska, dr Maciej Naze, 7.10 (sobota) 11 -12:30 w Andel’s 2. Rehabilitacja, programy lekowe, leczenie w uzdrowisku – jak się leczyć w ramach umów z NFZ | Anna Leder | 7.10 | sobota | 12:30 – 14:30 | Andel’s 3. Zmysłowe spotkanie z ciałem i duszą - warsztaty taneczne | Karolina Kowalska Gazela | 14.10 | sobota | 16:00 – 18:00 | Andel’s | Sala FIT 5 piętro SPA 4. Warsztaty pozytywnego myślenia | dr Anna Cieślak-Wojciechowska | 21.10 | sobota | 11:30 – 13:30 | Andel’s 5. BRAnegdoty spotkanie autorskie| prof. Agnieszka Kołacińska-Wow | 21.10 | sobota | 14:00 – 16:00 | Andel’s 6. Rehabilitacja w procesie leczenia onkologicznego | Tomasz Błaszczyk, Ania Banaszek | 26.10 | czwartek | 15:30 – 17:00 | Szpital Kopernika ul. Pabianicka 62 7. Poznaj mity i fakty w ginekologii onkologicznej czyli wszystko o co chciałabyś zapytać ginekologa? | dr hab. n. med. prof. ICZMP Miłosz Wilczyński | 28.10 | sobota | 11:00 – 12:30 | Andel’s 8. Pielęgnacja skóry głowy po i w trakcie leczenia onkologicznego – obalamy mity | Anna Węgrzyn 28.10 | sobota | 13:00 – 14:00 9. Warsztaty kulinarne w hotelu Andel’s | 29.10 | niedziela | 11:00 – 14:00 | Andel’s

BRA Day (Breast Reconstruction Awareness Day) to akcja zainicjowana w Kanadzie w 2011 r., której założeniem jest upowszechnianie wiedzy na temat leczenia chorób nowotworowych piersi, możliwości i metod rekonstrukcji piersi po mastektomii, a także promocja profilaktyki onkologicznej. Co bardzo istotne, dla osób skupionych wokół idei BRA Day, rekonstrukcja piersi po mastektomii traktowana jest jako integralna część leczenia kobiet chorych na raka piersi. Główne działania w ramach BRA Day co roku odbywają się w październiku – miesiącu świadomości raka piersi. Od 2014 r. organizatorem BRA Day Polska jest Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Gala Bra Day

13 października w Teatrze Wielkim w Łodzi, na prestiżowej i drugiej co do wielkości scenie teatralnej Europy, odbędzie się uroczysta Gala z udziałem Pacjentek, które w zaskakujący sposób zaprezentują się w roli modelek podczas niecodziennego widowiska.

Bohaterkami BRA Day są Pacjentki z całego kraju, które zakończyły proces leczenia, bądź są w jego trakcie.

Panie wystąpią jako modelki w kreacjach duetu MMC, Ranity Sobańskiej i Patrycji Plesiak. Sztab profesjonalnych makijażystów, fryzjerów i stylistów dba o to, by Bohaterki BRA Day czuły się wyjątkowo i utwierdzały w przekonaniu, że w trakcie leczenia nie zatraciły uroku i kobiecości.

Breast Cancer Unit

Każdego roku podczas Gali swoją działalność prezentują również członkowie Breast Cancer Unit Szpitala Kopernika w Łodzi, czyli wielodyscyplinarnego zespołu specjalistów, zajmującego się kompleksowym leczeniem kobiet chorych na raka piersi. Grono wspaniałych chirurgów onkologów dokonuje w Szpitalu Kopernika w Łodzi refundowanych zabiegów rekonstrukcji piersi wg światowych standardów i z najwyższą dbałością o dobro pacjentek – przyszłych Bohaterek BRA Day.