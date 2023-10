Błędy sędziów w meczu Widzewa w Gliwicach. Łodzianie muszą mieć pretensje przede wszystkim do siebie, ale...

Raz jeszcze wypada więc powtórzyć - piłkarze Widzewa przegrali z Piastem 2:3 przede wszystkim na własne życzenie. To był mecz z gatunku tych, po których należy mieć pretensje głównie do siebie

Przede wszystkim mamy na myśli sytuację, która miała miejsce w 26 minucie meczu. Z lewej strony centrował Jordi Sanchez, a Grzegorz Tomasiewicz ewidentnie zatrzymał piłkę ręką. Zarówno sędzia główny Paweł Raczkowski, jak i arbitrzy systemu VAR, z Szymonem Marciniakiem na czele, uznali jednak, że wszystko jest w porządku. Nie tylko naszym zdaniem, popełnili poważny błąd. W tym sezonie podyktowano już kilka „jedenastek” za znacznie mniej oczywisty kontakt piłki z ręką zawodnika. Marciniak w roli odpowiedzialnego za VAR nie pierwszy raz wypada kiepsko, najdelikatniej rzecz ujmując

Wracając do Raczkowskiego, to wypadałoby go również spytać, jakim cudem starcie z Widzewem dokończył Patryk Dziczek. W 56 minucie został on ukarany żółtą kartką, a później popełnił kilka fauli, z których każde spokojnie nadawało się na następne upomnienie. Sędzia potraktował go jednak wyjątkowo łaskawie. A prawda jest taka, że to też mogło jeszcze odmienić losy tego spotkania.