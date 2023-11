Black Friday w Łodzi. Zaczyna się święto zakupów! Zobacz, jakie promocje przygotowały sklepy GALERIA ZDJĘĆ

Już jest Black Friday 2023

Sklepy i wielkie sieci handlowe we wszystkich galeriach w Łodzi, podobnie jak na całym świecie, rozpoczynają najgorętszy handlowy okres w roku. Już 24 listopada - Czarny piątek (Black Friday). To niezwykle popularne święto zakupów dotarło do nas aż ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. A że przyjęło się w Europie, w tym w Polsce - i handlowcy, i klienci chcą z niego czerpać jak najwięcej korzyści - każdy dla siebie. Jego atrakcyjność polega na tym, że wiele produktów można kupić w przecenach czy promocjach. Obejmują one wszystkie branże! Black Friday organizują sklepy z wyposażeniem domu, kosmetykami, odzieżą, biżuterią, obuwiem czy elektroniką, sprzętem sportowym, książkami, artykułami spożywczymi.

ZOBACZ, JAKIE PROMOCJE CZEKAJĄ W SKLEPACH w Łodzi