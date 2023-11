Black Friday 2023 -przypada 24 listopada. Ale wyprzedaże już się zaczęły. Jak wyglądają z dyrektywą Omnibus?

Czy unijna dyrektywa Omnibus pomoże klientom?

Ten rok z Black Friday ma szansę dać klientom pewność, że nie są zmanipulowani. Zgodnie z dyrektywą unijną Omnibus, sprzedający muszą poinformować klientów o najniższej cenie produktu w ciągu ostatnich 30 dni przed promocją. Sugeruje się również stworzenie mechanizmów weryfikujących prawdziwość konsumenckich recenzji.

- Black Friday w 2023 roku jest pierwszym, w którym obowiązują przepisy wynikające z dyrektywy Omnibus – zwraca uwagę dr Mariusz Woźniakowski z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. - Owa dyrektywa wymaga od handlowców zdecydowanie większej transparentności cenowej, co może zaważyć na kształcie tegorocznego Black Friday. Dyrektywa Omnibus powinna ograniczyć zapędy dotychczas działających nie do końca etycznie handlowców. Głównie tych, którzy sztucznie windowali ceny przed czarnym piątkiem, tylko po to, żeby je później sztucznie obniżyć, dając klientom złudne poczucie oszczędności. Nie wyeliminuje to nieuczciwych handlowców, chcących obejść przepisy, ale z pewnością ich liczba będzie spadać. Jednak Omnibus z pewnością przyczyni się do kreowania wizerunku handlowców z autentycznymi dużymi promocjami, a tym samym konsumenci zyskają możliwość znalezienia atrakcyjnych ofert bez udawanych promocji.