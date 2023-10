Bezpłatne szczepienia przeciwko HPV dla starszych nastolatków. Zobacz, komu przysługują bezpłatne szczepienia

Brodawczak czyli...

HPV (Human Papilloma Virus) to nazwa ludzkiego wirusa brodawczaka. HPV odpowiada za zachorowania na raka szyjki macicy, a także inne choroby nowotworowe. Przed zakażeniem HPV może uchronić szczepionka. Szczepienie jest najskuteczniejsze, jeśli nastąpi przed potencjalnym narażeniem na zakażenie HPV, do którego dochodzi głównie drogą kontaktów seksualnych.

Po co szczepić chłopców?

Mężczyźni mogą być nosicielami wirusa HPV. Nowotwory złośliwe i choroby związane z zakażeniem HPV u mężczyzn to: raka prącia, raka odbytu oraz nowotwory głowy i szyi, a także brodawki narządów płciowych (kłykciny kończyste). Zaszczepiony w dzieciństwie mężczyzna nie będzie nosicielami wirusa HPV, co pomoże zmniejszyć również liczbę kobiet, które chorują na raka szyjki macicy i inne nowotwory wywołane przez HPV.b]

- HPV jest niebezpieczny zarówno dla kobiet, jaki i dla mężczyzn - wyjaśnia dr n. med. Dorota Kolasa- Zwierzchowska specjalista ginekologii i położnictwa Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Leczenia Endometriozy ICZMP w Łodz. - HPV wysokiego ryzyka odpowiedzialny jest za nowotwory szyjki macicy, pochwy, odbytu, zewnętrznych narządów płciowych męskich oraz, co podkreśla się coraz częściej, głowy i szyi. Podtypy niskoonkogenne głównie manifestują się obecnością brodawek i kłykcin kończystych u obu płci. Do jego transmisji najczęściej dochodzi podczas kontaktów seksualnych, choć możliwe jest także zakażenie drogą wertykalną śródporodowo oraz, sporadycznie, podczas wizyty u kosmetyczki, fryzjera czy tatuażysty.