Bezpłatne badania dla osób, które skończyły 40-lat. Skierowanie nie jest konieczne. Zobacz, jakie badania ci przysługują

Bezpłatne badania dla osób, które skończyły 40-lat!

Profilaktyka 40 PLUS to program bezpłatnych badań profilaktycznych dla osób, które ukończyły 40 rok życia. Program będzie realizowany do 30 czerwca 2024 r. Jeśli ktoś już z niego skorzystał w pierwszym półroczu tego roku lub w roku ubiegłym może ponownie się przebadać po upływie co najmniej 12 miesięcy.