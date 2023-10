Anna Wendzikowska zabrała głos w sprawie alimentów

ZOBACZ ZDJĘCIA

W tej sprawie wypowiada się wielu celebrytów, dlatego też nie mogło zabraknąć głosu Anny Wendzikowskiej. Dziennikarka jest mamą dwóch córek. Starsza z nich, Kornelia, jest owocem jej związku z Patrykiem Ignaczakiem. Młodszej Antoniny doczekała się z Janem Bazylem. Kobieta rozstała się jednak także z drugim partnerem i jest samotną mamą.

Ostatnio powiedziała w wywiadzie dla „Party” : - Ta sytuacja nie wygląda dobrze dla kobiet, często się zdarza, że dochody są ukrywane (...) ze względu na to, że znakomita większość kobiet jest głównym rodzicem, to często zdarza się, że to mężczyzna ukrywa dochody. Dla mnie to jest niesamowicie żenująca sytuacja, bo dziecko jest wspólnie powołane na świat.