Anna Wendzikowska ponownie szokuje. Co tym razem powiedziała?

- Tak, to prawda, nie są godziwe - podkreśla Anna. - Uważam, że aktorom w Polsce pracuje się fatalnie, uważam, że pracują bardzo długo, ciężko, w trudnych warunkach. Do tego, trudno, powiem to, chociaż nie jest to popularne, żeby o tym mówić głośno, ale aktor, przynajmniej w produkcjach, w których ja się zetknęłam, jest traktowany jako mebel.