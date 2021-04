Amatorskie wyścigi samochodowe na Torze Łódź. Wystartowało 30 kierowców z całej Polski

Niedzielne wyścigi były pierwszymi z cyklu rozgrywanych na różnych torach. Kolejne imprezy odbędą się w Kielcach (4 czerwca) i Radomiu (31 lipca), a październikowy finał zaplanowano powtórnie w Łodzi.

Toyota GT86 i Subaru BRZ to bliźniacze konstrukcje samochodów sportowych o nadwoziu coupé, różniące się jedynie detalami. Ich produkcja rozpoczęła się w 2012 roku, rok później oba auta zajęły 2. pozycję w plebiscycie na Europejski Samochód Roku. Samochody bazują na silniku typu bokser, który pozwolił konstruktorom na maksymalne obniżenie środka ciężkości auta, co czyni je bardzo dobrym wyborem do jazdy po torze.