Aktor Sebastian Fabijański ma sposób na zarobek. Obijają go za pół miliona złotych

Mowa o Sebastianie Fabijańskim. 36-latek po raz kolejny dał się namówić na wejście do oktagonu podczas gali Fame MMA. Tym razem przeciwnik aktora ściął go z nóg po 47 sekundach, co w porównaniu do poprzedniej walki można uznać za mały „sukces”. Jego pierwsza przygoda ze sportami walki trwała zaledwie 35 sekund, a później został jeszcze na dodatek wygwizdany przez widownię.

Teraz po walce został wyniesiony z areny na noszach, a komentujący zastanawiają się, co sprawia, że nadal jest zapraszany do takich pojedynków. Odpowiedź wydaje się prosta. Nieoficjalnie wiadomo, że podpisał kontrakt na trzy walki, więc przed nim wkrótce kolejna. Niewielu wierzy już jednak w jego sukces, a w mediach społecznościowych nie brak głosów, że płacąc mu 500 tysięcy złotych za walkę, federacja chyba mocno przeceniła jego możliwości, nie tylko sportowe, ale i marketingowe.