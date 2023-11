Akt oskarżenia przeciwko właścicielowi psów, które omal nie zagryzły na śmierć 18-letniej Weroniki Do tragedii pod Łaskiem 26 maja 2022 roku Liliana Bogusiak-Jóźwiak

Weronika w drodze do szkoły przeżyła koszmar. Na wsi pod Łaskiem zaatakowała ją sfora zdziczałych psów. Pastwiły się nad nią przez dwie godziny - gryzły po twarzy, głowie, rękach, nogach, plecach. Leżącą w rowie nastolatkę zauważył przejeżdżający w pobliżu mężczyzna. W szpitalu im. WAM w Łodzi przez tydzień lekarze walczyli o życie Weroniki. 26 listopada od tego zdarzenia minie półtora roku. Weronika za sobą kilkadziesiąt operacji i przeszczepów skóry. Ile przed nią - lekarze nie potrafią na to pytanie odpowiedzieć, ale to walka na wiele lat. Codzienność nastolatki to wizyty u lekarzy i walka z bliznami.