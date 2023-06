70-lecie łódzkiej samochodówki Nad wejściem do szkoły wrócił czerwony maluch Zobacz, jakiego griila zrobili w lanosie WIDEO

Łódzka samochodówka świętowała 70 - lecie

Znani absolwenci na urodzinach łódzkiej samochodówki

Wśród absolwentów szkoły jest także Leszek Uciński, pierwowzór Leszka z filmu "Daleko od szosy". Obecnie mieszka w Bielsko-Białej, ale był obecny na obchodach. Gdy Leszek Uciński uczęszczał do wieczorowej samochodówki języka polskiego uczył go Henryk Czarnecki. Pewnego dnia zadał swój uczniom wypracowanie pt.: "Moja droga do szkoły". Praca Leszka Ucińskiego tak go zafrapowała, że zainteresował nią pracowników łódzkiej filmówki. Napisał scenariusz do filmu "Daleko od szosy", a później książkę pod tym samym tytułem.