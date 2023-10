500 mieszkańców Łódzkiego złożyło wniosek o ekshumację szczątków swoich bliskich z cmentarzy. Zobacz, ilu jest wśród nich łodzian

Koszt ekshumacji i ponownego pochówku to wydatek od 3 do 12 tys. zł.

W ubiegłym roku wnioski o ekshumację złożyło 502 mieszkańców Łódzkiego, w tym 208 łodzian. Dla porównania w 2007 r takich wniosków do inspekcji sanitarnej wpłynęło zaledwie 87.

493 mieszkańców naszego województwa złożyło do końca września do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa łódzkiego wnioski o ekshumację. W ubiegłym roku takich wniosków złożono - 502, a rok wcześniej ( w 2021 r ) – 673. Odpowiednie do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi w tym roku (do 2 października) wpłynęło 141 wniosków o ekshumację. W ubiegłym roku - 208. Dla porównania w 2007 r takich wniosków do inspekcji sanitarnej wpłynęło 87.

- Wnioski uzasadniane były przede wszystkim potrzebą przeniesienia zwłok lub szczątków do grobu rodzinnego - wyjaśnia Zbigniew Solarz, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi. Jak mówi Witold Skrzydlewski, przedsiębiorca branży funeralnej to znak naszych czasów. Zakorzeniamy się w Łodzi i nie przewidujemy jej opuszczać. Sporadycznie ekshumujemy szczątki z łódzkiego cmentarza i składamy je na cmentarzu w innym mieście.

- Sprowadzamy szczątki teściów dajmy na to z Poznania, a rodziców z Olsztyna - mówi obrazowo Witold Skrzydlewski. - W Łodzi te szczątki kremujemy i składamy w grobie rodzinnym na łódzkim cmentarzu. Małżeństwo z Łodzi sprowadziło do rodzinnego grobowca szczątki 6 osób z bliskiej rodziny, którzy zostali pochowani na cmentarzach w innych regionach kraju. Jak wynika z obserwacji przedsiębiorcy najczęściej dokonuje się ekshumacji po kilku latach od pogrzebu. Zdarzają się też ekshumacje po kilkudziesięciu latach od złożenia ciała do grobu. - Bo ktoś nie chce zostawić pradziadka samego na cmentarzu pod Łodzią i sprowadza jego szczątki do grobu rodzinnego - dodaje przedsiębiorca. Ekshumcja, kremacja i złożenie szczątków do grobu to wydatek od 3 do 12 tys. zł. Na tę sumę składa się dojazd, rozbiórka pomnika, wydobycie szczątków i ich kremacja, a następnie złożenie urny do grobu.

Kto może wystąpić z takim wnioskiem o ekshumację

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego; na zarządzenie prokuratora lub sądu; na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel. Aby dokonać ekshumacji osoba uprawniona do niej musi wystąpić z wnioskiem o wyrażenie zgody na ekshumację do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (PPIS), właściwego terenowo dla dotychczasowego miejsca pochowania zwłok lub szczątków.

PPIS po rozpatrzeniu wniosku wydaje zezwolenie lub odmawia zgody na ekshumację w formie decyzji administracyjnej. Od decyzji służy stronie odwołanie do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.



Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku o ekshumację są osoby, którym ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych przyznaje prawo do pochowania zwłok. Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

pozostały małżonek(ka), krewni zstępni; krewni wstępni; krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa; powinowaci w linii prostej do 1 stopnia. Wzory wniosków o wydanie zgody na przeprowadzenie ekshumacji dostępne są na stronach internetowych Państwowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.



Kiedy można dokonać ekshumacji

Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia i można ją przeprowadzić we wczesnych godzinach rannych. PPIS może dopuścić wykonanie ekshumacji w innym czasie, przy zachowaniu ustalonych przez niego środków ostrożności. O zamierzonej dacie ekshumacji należy zawiadomić zarząd cmentarza oraz PPIS, celem umożliwienia mu nadzoru nad ekshumacją. PPIS prowadzą nadzór nad ekshumacjami, uczestnicząc w nich i kontrolując spełnienie warunków sanitarnych.

Paweł Rakowski - Izrael zaskoczony atakiem Hamasu.