Życzenia urodzinowe dla DZIECI- życzenia dla syna, życzenia dla córki. Piękne wiersze od rodziców 20.03.22

ŻYCZENIA URODZINOWE DLA SYNA

Dziś stajesz się pełnoletni, lecz dla nas wciąż będziesz naszym malutkim chłopczykiem. Życzymy Ci powodzenia w dorosłym życiu, samych radosnych chwil, przezwyciężania wszystkich trudności, realizacji planów i pomyślności we wszystkim, czego tylko pragniesz. Najserdeczniejsze życzenia wszystkiego najlepszego ŻYCZĄ Rodzice.

Obyś nigdy nie zboczył z drogi do celu SYNU, który sobie wybrałeś. Obyś SYNU umiał z podniesioną głową stawiać czoła przeciwnościom losu. Obyś był zawsze dobry, serdeczny, silny, wytrwały i odważny. Obyś SYNU nigdy nie zwątpił w siebie, swoich przyjaciół ani nas, Twoich kochających rodziców.

Synku, bądź radosny i uśmiechnięty, pełen energii i wiary w siebie, miej siłę i odwagę realizować swoje marzenia i czynić dobro, dawaj innym to, co najlepsze w Tobie, a będziesz miał prawdziwych przyjaciół. Życzę Ci wszystkiego dobrego na co dzień, nie tylko w urodziny.