Życzenia na rocznicę ślubu 2021. Mądre wiersze rocznicowe dla męża i dla żony. Piękne życzenia na rocznicę związku dla ukochanego 23.04.21

Życzenia na rocznicę ślubu Piękne wierszyki na rocznicę ślubu

Z okazji święta Waszego

życzenia wszystkiego najlepszego:

niech każdy dzień dostarcza radości

i uśmiech zawsze w sercach gości,

niechaj problemy Was omijają,

a wszyscy bardzo Was kochają,

bo jak nikt inny na świecie,

Wy na to zasługujecie!

Życzenia na 40 urodziny Wierszyki na 40 urodziny SMSY na 40-stkę

Życzenia na rocznicę ślubu Piękne wierszyki na rocznicę ślubu

Niech dobry los się kłania w pas.

Sto lat, sto lat jeszcze raz!

Niech ten Jubileusz Milowym będzie kamieniem.

Czekamy następnych z wielkim w sercu Wzruszeniem.

Życzenia na rocznicę ślubu Piękne wierszyki na rocznicę ślubu

Wśród ciągłej życia pogody,

niech rozkosz Was oplata,

wśród miłości , wiary, zgody

żyjcie w zdrowiu długie lata.