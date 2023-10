Życzenia na 40. urodziny dla kobiety i dla mężczyzny. Nieoklepane wiersze na 40-stkę. KROTKIE życzenia 7.10.2023

Życzenia na 40-stkę. Wierszyki na 40-stkę. SMSY na 40-stkę

Żyj, nie licząc wcale lat,

Wciąż z rozkoszą patrz na świat!

Siłę ducha, myśli, nóg

Niech jak dotąd daje Bóg!

Zawsze zdrowy, z lekarstw kpij

I rozkosznie zawsze śnij!

Niechaj młodość w duszy wre,

Ogrzewając życie Twe!

Serdeczne życzenia na 40. urodziny.

Lat 40 Ci minęło,

lekkie życie się zaczęło.

Czas na relaks, tak myślimy,

tym prezentem Cię skusimy.

Oby życie było lepsze.

Żyj sto lat. Albo i dwieście

Czterdzieści lat! Czterdzieści mieć lat!

Teraz dopiero otwiera się świat.

To już nie młodzik z głową wśród chmur,

Lecz pewny koń - jak stal, jak mur.

To już nie poryw czczy i jałowy,

Lecz człek rozumny do szaleństw gotowy.

I płeć przeciwna chórem to przyzna:

Oto prawdziwy jest mężczyzna!