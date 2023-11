Życzenia imieninowe dla Marcina 2023. Wiersze na imieniny Marcina. Złóż życzenia imieninowe wszystkim Marcinom, których znasz 11.11.23

11 listopada wszyscy zajadają się rogalami świętomarcińskimi. To także imieniny Marcina.

Życzenia imieninowe dla Marcina. Wiersze na imieniny Marcina 2023. Złóż życzenia imieninowe wszystkim Marcinom. 11 listopada kojarzy się ze świętem odzyskania niepodległości. Tymczasem to najbardziej popularna data, kiedy imieniny obchodzi Marcin. W Polsce aż 400 tys. mężczyzn nosi to imię.

Poniżej najfajniejsze życzenia imieninowe dla Marcina. Wybierz jeden z wierszyków i wyślij go solenizantowi. Jeśli znacie inne życzenia, wierszyki dla Marcina, napiszcie je w komentarzu. Życzenia dla Marcina. Wierszyki na imieniny Marcina Drogi Marcinie,

W dniu Twych imienin, w dniu Twego święta,

serce mi bije, serce pamięta,

niech więc życzenia lecą listownie,

bo nie mam szansy przekazać słownie,

niech lecą prędko do swego celu,

niech będą pierwsze wśród życzeń wielu.

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

Niech wiatr Marcinie zawsze wieje Ci w plecy,

a słońce świeci w twarz.

Niech dobry los da Ci zatańczyć

wśród najjaśniejszych gwiazd!

Radości, miłości, przyjemności,

małych odległości, przydatnych umiejętności,

skuteczności, wydajności,

wszelkiej pomyślności

w dniu imienin Marcinowi życzy...

Imię Marcin wywodzi się z łaciny i oznacza boga wojny Marsa, jednego z najpotężniejszych w starożytnym Rzymie. Imię to występuje w Polsce także w nieprzyswojonej formie Martin. Od imienia Marcin pochodzi wiele nazwisk, w tym Marcin, Marciniak, Marcinkiewicz, Marcinkowski, Marciszewski, Marciński. Żeńską formą imienia jest Marcina (Martyna). Obecnie imię Marcin nosi 400 tys. Polaków. W roku 2014 nadano je nowonarodzonym chłopcom 910 razy.

Marcinie, w dniu imienin wszystkiego, co najlepsze, co zwariowane i przyjemne,

co budzi uśmiech na twarzy i co kryje się w jednym słowie – szczęście,

a także tradycyjnych 100 lat życzy Tobie…

Na imieninowy upominek

nie chcę mówić wielu słów,

Zdrowia, szczęścia, pomyślności

niechaj w życiu Twoim Marcinie gości!

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

W dniu Twojego Święta Marcinie gorące życzenia imieninowe,

wielu wspaniałych chwil, uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia. Z okazji imienin Marcinie życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzien. Niech Ci słonko ciepło gra,

niech Twój uśmiech długo trwa,

nie trać swej wesołej minki dziś są Twoje imieninki!

Dziś dzień Twego imienia Marcinie,

więc te szczere przyjmij życzenia,

niech w Twym sercu zawsze mieszka miłość, wiara i nadzieja. W dniu Twoich imienin zawsze uśmiechniętej buzi,

wesołej zabawy i mnóstwa słodkich całusów życzy... Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w dobrym sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

Marcinie, z okazji imienin do Ciebie te oto życzenia posyłam:

niech Ci włos szczęściem potarga

albo niech dziś zrobi to Twoja wierna kochanka,

niech zawsze na Twej twarzy uśmiech gości,

a w życiu Twym brakło Ci złośliwości,

niech zdrowie zawsze Ci sprzyja,

a szczęście Cię nigdy nie omija.

Wszystkiego dobrego!

Marcinie, wszystkiego najlepszego z okazji imienin! Spełnienia marzeń! Z okazji imienin przyjmij

z głębi serca płynące

życzenia samych pogodnych,

szczęśliwych dni,

pełnych ciepła, radości

i spełnionych marzeń…

Wiązankę najpiękniejszych życzeń imieninowych:

długich lat życia, szczęścia, dobrego zdrowia i sił,

powodzenia w pracy i całym życiu.

Spełnienia najskrytszych marzeń,

realizacji dobrych zamiarów i planów.

Pogody ducha, nadziei w lepszą przyszłość

oraz wszelkiej pomyślności

życzy,…

Z bukietem róż nie mogę przyjść

by złożyć Ci życzenia

Lecz w słowach Tych myśli

niech się spełnią Twe marzenia

Dużo sukcesów oraz radości

Dużo uśmiechów i spełnienia marzeń

moc słodyczy w Dniu imienin, życzy Ci...

Dziś są twoje imieniny,

Chcę Ci złożyć życzeń moc

Krótko, zwięźle, od dziewczyny,

Abyś myślał o niej w nocy.

W dzień popatrzysz na tę kartkę,

Jak popatrzyłeś w oczy me.

W dniu imienin Tobie, miły,

Moc całusów tkliwych ślę!

Imieniny - dzień radosny,

Pełen kwiatów, zapach wiosny,

Wszyscy złożyć chcą życzenia

Zdrowia, szczęścia, powodzenia.

Niech Ci słońce zawsze świeci

I niech czas radośnie leci!

Niech odejdą smutki, złości

I powróci czas radości!

Te życzenia, choć z daleka,

Płyną jak wzburzona rzeka

I choć skromnie ułożone,

SĄ dla Ciebie przeznaczone!

Drogi Marcinie,

Końskiego zdrowia,

Pięknych kobiet mrowia,

Szczerego uśmiechu,

Odświętnego drechu,

Zgrabnego u boku zadu,

I generalnie w życiu dawania dużo czadu!

Tego wszystkiego w dniu imienin życzy Ci…

Życzę Ci dzisiaj wszystkiego,

wszystkiego najsłodszego na ziemi,

niech Twe życie w sen piękny się zmieni.

To Ci pozwoli uśmiechać się na zawsze,

śnij sny cudowne i najciekawsze!

Szukaj więcej fajnych życzeń imieninowych

Zdrowia, szczęścia i radości,

Piwa, wódki i miłości.

Wspaniałych w życiu dni

I ciekawych wrażeń,

No i do tego- spełnienia wszystkich marzeń.

Takie są moje życzenia W dniu święta Twego imienia!

Marcin chłopak w mojej klasie

Na wszystkim zna się

Jest wysoki , koleżeński i miły

Z Marcinem nie zmarnujesz chwili

Pomysłowy ,wysportowany

Zabawny i utalentowany.

Dużo radości, jedynej miłości, wielu przyjemności, przydatnych z dziewczynami umiejętności, w spełnianiu marzeń skuteczności oraz wszelkiej pomyślności – tego wszystkiego w dniu imienin życzy Tobie Marcinku... Dzień Twych imienin z kalendarza

okazję miłą do życzeń stwarza:

ciesz się z życia dobrego,

niech nie przyniesie Ci nic złego,

niech Ci zdrowie i szczęście sprzyja,

a dobroć ludzka niech Cię nie omija.

W dniu Twych imienin, w dniu pełnym radości

życzę, aby uśmiech zawsze na Twej twarzy gościł!

Niech się spełni szybko każde Twe marzenie,

a smutek i cierpienie idą w zapomnienie!

Marcin chłopak jak wymalowany

Wysoki ,zabawny ,wysportowany

Zawsze danego słowa dotrzymuje

W jego towarzystwie każdy dobre się czuje

z Marcinem można wyruszyć w świat

bo Marcin jest jak brat.

Imieniny, imieniny

które obchodzimy,

dziś to święto tyczy

się Ciebie solenizantko.

Dziś przyjdziemy właśnie

do Ciebie koleżanko.

Obsypiemy górą prezentów,

zasypiemy pachnącym kwieciem,

będziesz zadowolona,

jak nikt inny na świecie.

Święty Marcin, święty Marcin

Umiał pięknie dzielić się.

Święty Marcin, święty Marcin

Ja go naśladować chcę

Jest ktoś kto o Tobie pamięta

Pamięta o Tobie

I śle Ci życzenia

By spełniły się wszystkie Twoje marzenia

Żyj w szczęściu i radości

A uśmiech niech Ci życie uprości Byś miał życie nudne, słabe,

Za kochankę starą babę,

Złych przyjaciół, podłe mienie,

Brzuch pustawe i kieszenie,

A kłopotów - co nie zliczyć!...

Tego właśnie Ci... NIE życzę!