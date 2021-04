Życzenia imieninowe dla księdza, GOTOWE wierszyki imieninowe. Życzenia imieninowe dla księdza. Czego życzyć księdzu w dniu imienin 25.04.21

Czcigodny Księże dziękując Bogu za dar Twojej obecności w naszej parafii, w dniu Twoich Imienin, stajemy przy Tobie, aby życzyć dużo zdrowia, radości z czynionej posługi duszpasterskiej, siły do realizacji wszystkich zamierzeń i planów. Abyś, w swoim otoczeniu i pracy zawsze spotykał dobrych, życzliwych i pomocnych ludzi. Życzymy, aby każdego dnia towarzyszyła Ci pomoc i opieka Boża. Modlimy się, by Bóg błogosławił Cię oraz obdarzał nieustannie swoją łaską i pokojem, abyś jak najowocniej dalej służył budowaniu Królestwa Bożego na ziem

Z okazji imienin życzymy Tobie, Wielebny Księże, byś przez całe swoje życie podążał z ufnością i nadzieją za Panem. Wszystko, co robisz, czyń z młodzieńczą pasją. Ciesz się światem i spotykanymi ludźmi, a Twoje serce niech przepełnia miłość, którą podzielisz się z potrzebującymi. Pielęgnuj w sobie uśmiech, nie zatracaj nigdy poczucia humoru. Staraj się słuchać bardziej Boga niż ludzi, a On pokaże Tobie Prawdę i obdarzy Cię swoim błogosławieństwem.

Zobacz także materiał wideo: Proboszcz na procesji w czerwonym kabriolecie. Co jest stosowne, a co niestosowne w kościele?

Drogi księże z okazji imienin pragniemy złożyć bardzo serdeczne życzenia obfitych Bożych łask oraz samych radosnych chwil! Niech Duch Święty opromienia swym światłem każdy dzień Twojej kapłańskiej posługi, Jezus niech zawsze będzie Twoim Przyjacielem, a Maryja niech przygarnia Cię do swego serca.

Drogi Kapłanie, Z okazji imienin pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia, Dużo zdrowia, szczęścia i wiary, Pokory ducha, wytrwałości i uczciwej posługi, Pozytywnego nastawienia do otaczającego świata Oraz daru mówienia, który sprawi, że wierni jeszcze lepiej będą mogli rozumieć słowo Boże.

Drogi Księże, Z okazji imienin dużo zdrowia, radości i uśmiechu, Niech wiara staje się coraz bardziej gorliwa, A głoszone słowo coraz głębiej wpada do serc wiernych. Samych pogodnych dni!

Czego życzyć kapłanowi w dniu jego imienin? Życzenia dla księdza

Przyjmij, Czcigodny Księże,

Te słowa ciepłe i szczere,

W dniu Twoich imienin

Niech Bóg da Ci łask wiele.Niech wzmacnia powołanie,

Osłania, kiedy trzeba

I prostą, pewną drogą

Prowadzi Cię do nieba.Śpiewaj sercem kapłańskim

Radosne dziękczynienie:

Za służbę Chrystusowi,

Za wielkie wyróżnienie.A my się dziś do Ciebie

Serdecznie uśmiechamy

I wszystkie swe życzenia

W modlitwę przemieniamy.