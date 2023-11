Życzenia dla Barbary, wiersze dla Basi 2023. GOTOWE życzenia na imieniny Barbary. Wyślij krótki sms z życzeniami na barbórkę 4.12.23

Życzenia dla Rafała i Barbary NAJLEPSZE wiersze na imieniny Barbary

Jak róża, bądź niewinna,

Jak pszczoła, zawsze zwinna,

Jak gołąb, żyj w ukryciu,

A odnajdziesz szczęście w życiu

Niech smutek zniknie w górskim potoku,

by radość kwitła jak róża – co roku,

by na Twej twarzy promyczek słońca

nigdy nie zniknął i trwał do końca,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia