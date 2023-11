Życzenia dla Andrzeja. Krótkie życzenia na Andrzejki. Imieniny Andrzeja - wiersze, życzenia 20.11.23 Mądre wiersze na imieniny Andrzeja.

KRÓTKIE Życzenia dla Andrzeja 2023. Mądre wiersze na imieniny Andrzeja. NOWE Wierszyki na Andrzejki. 30 listopada złóż życzenia Andrzejowi Andrzej to jedno z najpopularniejszych imion męskich w Polsce. Zajmuje trzecie miejsce w tym gronie. Imieniny Andrzeja przypadają kilka razy w roku, jednak większość Andrzejów świętuje 30 listopada, w tzw. andrzejki. Jeśli wśród Twoich znajomych jest Andrzej, to warto złożyć mu życzenia, choćby w formie SMS. Jakie wybrać życzenia dla Andrzeja? Oto nasze propozycje...

Życzenia dla Andrzeja. SMS na imieniny Andrzeja

Ile godzin bije czas,

ile liści sypie las,

tyle szczęścia i słodyczy

w dniu Andrzeja Tobie ...życzy.

Imieniny Andrzeja - dzień taki jak ten, raz do roku się zdarza.

Minie on jak sen, co się nie powtarza.

Pęk kwiatów pachnących i słońce na niebie,

moc życzeń gorących z okazji imienin dla Ciebie.

Andrzeju, życzę Ci,

aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień, uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny, co rozwiewa smutki.

W wigilię świętego Andrzeja

spełniona niech będzie Twoja nadzieja.

Niechby Ci się sprawdziło,

to co kiedyś Ci się marzyło.

W dniu Twych Imienin, Andrzeja święta,

serce mi bije, serce pamięta,

niech więc życzenia lecą listownie,

bo przekazuje Ci je godnie,

niech lecą prędko do swego celu,

niech będą pierwsze wśród życzeń wielu.

Dziś są Twoje imieninki,

przyjmij uśmiech swej dziewczynki.

Rano uśmiech i śniadanie,

Twoje imię w kalendarzu

to jest Twój szczęśliwy dzień.

Poczta kwiatów w korytarzu

już za chwilę spotka Cię!

Życzeń pęki weź do serca

i uśmiechaj często się...

Smutków niech Ci nikt nie wkręca

dziś są imieniny Twe!

Niech smutek zniknie w górskim potoku,

By radość kwitła jak róża co roku.

By na Twej twarzy promyczek słońca

nigdy nie zniknął i trwał do końca.

By piękne chwile w Twoim życiu trwały wiecznie.

Radości w życiu, szczęścia w miłości, wiele uśmiechu i wiele radości, wszelkiego szczęścia w twym życiu młodym i niegasnącej nigdy urody, wszelkiego szczęścia i moc słodyczy w dniu imienin...życzy.

Dziś Twojego święta pora,

Już od rana wielki ruch,

Stań przed lustrem,

wciągnij brzuch!

Jeśli nie chcesz się stresować,

Musisz ostro zabalować!

Zabawy do rana ze skrzynką szampana,

tańców egzotycznych i kochanek licznych,

marzeń spełnienia i do zobaczenia.

W tę jedną, jedyną noc wróżby

i przepowiednie sprawdzają się do joty…

Więc długiego, upojnego wieczoru, pełnego wyobraźni,

szaleństwa i spełnionych marzeń

Andrzeju, Andrzeju,

dziewcząt dobrodzieju,

wolę swoją okaż,

najmilszego pokaż.

Wszystkiego najlepszego w ten andrzejkowy wieczór życzy...

Na imieninowy upominek

nie chcę mówić wielu słów,

Zdrowia, szczęścia, pomyślności

niechaj w życiu Twoim gości!

Andrzejku kochany,

bądź zawsze wyspany,

Niech szczęście Ci sprzyja,

i czas miło mija