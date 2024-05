Zwolnienie lekarskie L4 na nowych zasadach. Zmiany w chorobowym. ZUS wprowadza nowe zasady 23.05.2024

Zwolnienie lekarskie - L4. Komu przysługuje?

Zwolnienie lekarskie, które wystawiane jest na czas choroby przysługuje każdej osobie zatrudnionej na umowie o pracę. Może z niego skorzystać również osoba pracująca w ramach umowy-zlecenia, która decyduje się opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne. L4 upoważnia pracownika do poboru 80 proc. wynagrodzenia. Wyjątkiem jest ciąża, kiedy wypłacane jest pełne wynagrodzenie. Osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim nie są zdolne do wykonywania pracy, przez co czas ten powinien zostać przeznaczony na kurację.