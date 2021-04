ZWiK wywozi skażoną wodę ze studni. Nie wiadomo, czy się ktoś jej nie napił

Ktoś zatruł wodę w studni głębinowej przy ulicy Wycieczkowej. Pracownicy ZWIK walczą o uratowanie popularnego wśród łodzian zdroju, ale nie wiadomo jeszcze, czy nie trzeba go będzie na stałe zamknąć. Nie wiadomo też kiedy doszło do zatrucia wody, mogło to być kilka dni temu, albo... kilka miesięcy.

Skażenie wykryto podczas rutynowego badania jakości wody. W wodzie pojawiała się organiczna, lotna substancja o intensywnym zapachu przypominającym woń rozpuszczalnika.

Niewykluczone, że ktoś wylał ją w okolicach studni, przez co mogła przedostać się w głąb ziemi do warstwy wodonośnej. Jest prawdopodobne, że skazić wodę mógł nieodpowiedzialny kierowca korzystający ze znajdującego się przy studni ogólnodostępnego parkingu. Najpewniej wylał do ziemi substancję chemiczną, której używał do prac przy swoim pojeździe.

Pracownicy Wodociągów Łódzkich podjęli próbę oczyszczenia studni. Przez cały czas wypompowują wodę z warstwy wodonośnej. Przez majówkę pompowanie zostanie wstrzymane, by studnia znowu się napełniła, potem przeprowadzone zostanie kolejne badanie wody.