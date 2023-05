Żużlowa pierwsza liga. Orzeł przegrał w Rybniku z outsiderem

Mecz dobrze rozpoczął się dla gospodarzy, którzy wygrali pierwszy bieg 4:2. W drugiej gonitwie zanotowano remis 3:3, ale już w następnej łodzianie triumfowali 5:1 i objęli prowadzenie 10:8.

Także w dwóch kolejnych wyścigach górą (4:2) była drużyna trenera Marka Cieślaka i zrobiło się 18:12. Wydawało się, że zawodnicy Orła kontrolują ten mecz.

Niestety, w dziesiątym biegu gospodarze wygrali 5:1, co pozwoliło im objąć prowadzenie 31:29. Trzynasty wyścigu wygrali łodzianie 5:1 i do dwóch punktów zmniejszyli prowadzenie gospodarzy (40:38). Po tym biegu Gapiński miał pretensje do Hansena o zbyt ostre ataki.

Żużlowcy ROW wygrali przedostatnią gonitwę 5:1 i rozwiali wszelkiej nadzieje łodzian na odniesienie zwycięstwa.